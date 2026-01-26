Teure Therapie letzte Chance Wallmeroderin kämpft gegen seltenen Klatskin-Tumor Markus Müller 26.01.2026, 18:00 Uhr

i Vor fast auf den Tag genau einem Jahr geriet die Welt für Jenny Herborn-Wolf und ihren Mann Matthias Wolf komplett aus den Fugen: Die Ärzte teilten ihnen mit, dass die 39-jährige an einer besonderen und eher seltenen Art von bösartigem Gallengangskrebs, dem sogenannten Klatskin-Tumor, leidet. Markus Müller

Beim Hospizverein Koblenz und bei der Katharina-Kasper-Akademie war Jenny Herborn-Wolf aus Wallmerod für todkranke Menschen im Einsatz. Jetzt ist sie selbst an einem bösartigen Tumor erkrankt. Nur ein sehr teures Medikament könnte ihr Leben retten.

Vor fast genau einem Jahr, am 28. Januar 2025, geriet die Welt für Jenny Herborn-Wolf und ihre Familie komplett aus den Fugen: Nachdem lange unklar war, welche Krankheit der 39-jährigen Wallmeroderin seit dem Sommer 2023 Beschwerden im Bauchraum machten, und nach monatelangen Untersuchungen teilten ihr die Ärzte mit, dass sie an einer besonderen und eher seltenen Art von bösartigem Gallengangskrebs, dem sogenannten Klatskin-Tumor, leidet – und ...







