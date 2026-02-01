Teure Therapie letzte Chance
Wallmeroderin hat erste Dosis Zenocutuzumab erhalten
Die schwer krebskranke Jenny Herborn-Wolf aus Wallmerod war sehr glücklich, als jetzt ihre sehr teure Behandlung mit dem Immuntherapeutikum Zenocutuzumab in der Uniklinik Mainz beginnen konnte. Die vierstündige Infusion wurde von Assistenzarzt Lucas Wiesmann überwacht.
Herborn-Wolf

Jetzt war es endlich so weit: Für die an einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung leidende Jenny Herborn-Wolf konnte die Behandlung mit Zenocutuzumab beginnen. In der Uniklinik Mainz erhielt sie die erste Dosis des sehr teuren Medikaments.

Lesezeit 1 Minute
Die an einem Klatskin-Tumor, einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung, leidende Jenny Herborn-Wolf aus Wallmerod hat die erste Dosis des Medikaments Zenocutuzumab erhalten. Das teure Immuntherapeutikum – es kostet pro Dosis mehr als 30.000 Euro – wurde ihr ambulant in der Uniklinik Mainz verabreicht.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren