Die an einem Klatskin-Tumor, einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung, leidende Jenny Herborn-Wolf aus Wallmerod hat die erste Dosis des Medikaments Zenocutuzumab erhalten. Das teure Immuntherapeutikum – es kostet pro Dosis mehr als 30.000 Euro – wurde ihr ambulant in der Uniklinik Mainz verabreicht.