Teure Therapie letzte Chance Wallmeroderin hat erste Dosis Zenocutuzumab erhalten Markus Müller 01.02.2026, 18:16 Uhr

i Die schwer krebskranke Jenny Herborn-Wolf aus Wallmerod war sehr glücklich, als jetzt ihre sehr teure Behandlung mit dem Immuntherapeutikum Zenocutuzumab in der Uniklinik Mainz beginnen konnte. Die vierstündige Infusion wurde von Assistenzarzt Lucas Wiesmann überwacht. Herborn-Wolf

Jetzt war es endlich so weit: Für die an einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung leidende Jenny Herborn-Wolf konnte die Behandlung mit Zenocutuzumab beginnen. In der Uniklinik Mainz erhielt sie die erste Dosis des sehr teuren Medikaments.

Die an einem Klatskin-Tumor, einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung, leidende Jenny Herborn-Wolf aus Wallmerod hat die erste Dosis des Medikaments Zenocutuzumab erhalten. Das teure Immuntherapeutikum – es kostet pro Dosis mehr als 30.000 Euro – wurde ihr ambulant in der Uniklinik Mainz verabreicht.







