Überraschend ist Roland Weimer als B-Kandidat für Jenny Groß in den Landtag nachgerückt. Bereut hat er es nicht. Im Gegenteil. Es macht ihm großen Spaß. Und seine Tante etwa sei der Meinung: „Das ist doch genau dein Ding!“
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Ersatzkandidaten von Landtagsabgeordneten fristen oft ein Schattendasein, ihre Namen werden meistens nur kurz genannt. Doch manchmal kommen sie dann doch zum Einsatz. So wie Roland Weimer aus Wallmerod. Nicht der einzige Grund, den neuen Westerwälder in Mainz einmal genauer vorzustellen.