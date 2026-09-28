Nachfolger von Jenny Groß Wallmeroder Roland Weimer hat große Lust auf Landtag Markus Eschenauer 28.09.2026, 18:00 Uhr

i Roland Weimer hat die Nachfolge von Jenny Groß im rheinland-pfälzischen Landtag angetreten. Der 50-jährige Wallmeroder freut sich auf die neuen Aufgaben in Mainz – und strahlt Optimismus aus. Markus Eschenauer

Überraschend ist Roland Weimer als B-Kandidat für Jenny Groß in den Landtag nachgerückt. Bereut hat er es nicht. Im Gegenteil. Es macht ihm großen Spaß. Und seine Tante etwa sei der Meinung: „Das ist doch genau dein Ding!“

Ersatzkandidaten von Landtagsabgeordneten fristen oft ein Schattendasein, ihre Namen werden meistens nur kurz genannt. Doch manchmal kommen sie dann doch zum Einsatz. So wie Roland Weimer aus Wallmerod. Nicht der einzige Grund, den neuen Westerwälder in Mainz einmal genauer vorzustellen.







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