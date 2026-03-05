Pläne im Jubiläumsjahr
Wallmerod verfolgt weiter Visionen
Am Ortseingang werden die Besucher von Wallmerod stilvoll begrüßt.
Das Nutzungskonzept der ehemaligen katholischen Kirche ist noch offen. Ihren Kindergarten will die Ortsgemeinde gerne an die Verbandsgemeinde übertragen, der Antrag zur Übernahme der Bau- und Betriebsträgerschaft ist gestellt. 

Der große Auftakt ist gemacht: Mit dem Neujahrsempfang, der anstatt eines „steifen“ Kommersabends den runden Geburtstag gebührend eingeläutet hat, ist die Ortsgemeinde in ihr Jubiläumsjahr „750 Jahre Wallmerod“ gestartet. Die Veranstaltungen ziehen sich durch das gesamte Jahr, freut sich Ortsbürgermeister Ulf Ludwig.

