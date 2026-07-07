Kita braucht Hilfe Waldwichtel in Eitelborn suchen Bürgen für Bauwagen Lena Bongard 07.07.2026, 13:32 Uhr

i Für ein Herzensprojekt suchen die Eltern der Wäller Waldwichtel jetzt Unterstützer. Veronika Depke

Die Wäller Waldwichtel wollen ihr Basislager im Eitelborner Forst neu gestalten und träumen von einem mobilen Bauwagen als Schutzraum für die Kinder. Für den letzten Schritt sucht die Elterninitiative jetzt dringend Unterstützer.

Kindergarten in der freien Natur: Bei den Wäller Waldwichteln ist das Alltag. Der Waldkindergarten in Eitelborn setzt auf bedürfnisorientierte Pädagogik – nahezu komplett an der frischen Luft. Aktuell ist das Basislager des Kindergartens ein ehemaliges Pfadfinderheim im Eitelborner Forst.







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