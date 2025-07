Nachdem man sich im Hammer Rathaus schweren Herzens entschlossen hatte, das kommunal betriebene Waldschwimmbad Thalhausermühle nicht zum Saisonstart zu eröffnen, da wegen eines Lecks der Wasserstand nicht gehalten werden konnte, gibt es jetzt ein erstes Aufatmen: Es wurde eine Variante gefunden, bei der man zumindest das Gelände und den Nichtschwimmerbereich für Familien und Kinder während der nun anbrechenden Ferienzeit nutzen kann.

Knut Eitelberg, Leiter des Bauamts, ist bereits seit Wochen mit der Schwimmbadproblematik befasst. „Die Schließung des Freibads war für mich persönlich die unangenehmste Entscheidung, die wir bisher treffen mussten, zumal mir dieses Bad persönlich besonders am Herzen liegt“, sagt Eitelberg. Umso erleichterter ist er nun darüber, dass zumindest eine kleine Lösung auf die Schnelle gefunden werden konnte.

i Neu ist der Soccerplatz, ein Wunsch von Jugendlichen aus der VG wird damit erfüllt. Jana Richartz

So ist geplant, in der kommenden Woche den Nichtschwimmerbereich zusammen mit dem Freizeitbereich (Spielschiff, Wasserspielplatz, Beachvolleyball, Soccerplatz, Liegewiesen) und auch den Schwimmbadkiosk zu eröffnen. Dafür wurde der Nichtschwimmerbereich vom restlichen Becken abgetrennt und mit Wasser befüllt.

Der Eintritt ist dieses Jahr für alle Gäste kostenlos, geöffnet hat das gesamte Gelände – soweit es das Wetter zulässt – ab Donnerstag, 10. Juli, von montags bis sonntags immer zwischen 11 und 19 Uhr. Der Schwimmbadkiosk bietet Kaltgetränke an und lädt auch die Größeren unter den Gästen mit Biergartenstimmung zum Treffen und Verweilen ein.

i Spielplatz, Beachvolleyballfeld und Soccerplatz können nun den ganzen Sommer über inklusive dem Nichtschwimmerbereich gratis genutzt werden im Waldschwimmbad Thalhausermühle. Jana Richartz

Ein Trostpflaster für die Familien, die schon auf die Badesaison hin gefiebert hatten, und für alle, die gerne das gesamte Areal des Schwimmbads in der Freizeit und für sportliche Aktivitäten nutzen. Neu ist auch der Soccerplatz. Damit wird unter anderem in einem ersten Schritt auf den Wunsch von ansässigen Jugendlichen eingegangen, die im Mai das Anliegen zur Errichtung eines Soccerplatzes in einem Dialog mit Bürgermeister Dietmar Henrich geäußert hatten.

Die Sommersaison fällt für das Naturbad also doch nicht ganz „ins Trockene“. Nachdem der Wasserspiegel im Bad um 1,20 Meter gesenkt wurde (weniger Druck durch Ablassen des Wassers), konnten Sicherheitsbedenken für den vorderen Bereich des Bads hinsichtlich der Stabilität des Damms inzwischen zwar ausgeräumt werden – um das Hauptproblem des großen Beckens zu lösen beziehungsweise das Leck abzudichten, bleibt jedoch keine andere Option, als dort das Wasser abzulassen.

Problematik forderte eine Menge an Flexibilität und Kreativität von der Verwaltung

Die Menge an Informationen und die verschiedenen Experteneinschätzungen hatten in den letzten Wochen längerfristige Prognosen erschwert und von der Verbandsgemeinde Hamm als Betreiberin des Bades gleichzeitig große Flexibilität, Kreativität und Anstrengung in personeller, materieller und logistischer Hinsicht gefordert, um auf die neuen Entwicklungen entsprechend zu reagieren. Gerade der Umstand, dass die erste Teillösung so schnell umgesetzt werden konnte, macht allerdings viel Mut und stimmt vorsichtig zuversichtlich.