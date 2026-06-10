500 Drittklässler verwandelten den Wald von Ransbach-Baumbach in einen Lernort: Förster erklärten Ökosysteme, Klimaschutz und nachhaltige Holzwirtschaft – spielerisch und praxisnah. Stationen und Wettbewerbe machen Wissen und Verantwortung erfahrbar.
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Der Stadtwald von Ransbach-Baumbach war am Dienstag erfüllt von rund 500 Kinderstimmen. Ihnen wurden Fauna und Flora in den heimischen Wäldern nähergebracht. Der Grund waren die 43. Waldjugendspiele, die vom Forstamt Neuhäusel alljährlich ausgerichtet werden.