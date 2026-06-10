Schüler entdecken Natur Waldjugendspiele begeistern Kinder in Ransbach-Baumbach Hans-Peter Metternich 10.06.2026, 15:00 Uhr

i Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b der Joseph-Kehrein-Schule erfahren bei Detlef Groß alles über den Weg des Holzes, vom Samenkorn bis zum Feuerholz. Im Hintergrund aufmerksame Beobachter. Mit dabei der Schirmherr Michael Merz (2. von rechts). Hans-Peter Metternich

500 Drittklässler verwandelten den Wald von Ransbach-Baumbach in einen Lernort: Förster erklärten Ökosysteme, Klimaschutz und nachhaltige Holzwirtschaft – spielerisch und praxisnah. Stationen und Wettbewerbe machen Wissen und Verantwortung erfahrbar.

Der Stadtwald von Ransbach-Baumbach war am Dienstag erfüllt von rund 500 Kinderstimmen. Ihnen wurden Fauna und Flora in den heimischen Wäldern nähergebracht. Der Grund waren die 43. Waldjugendspiele, die vom Forstamt Neuhäusel alljährlich ausgerichtet werden.







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