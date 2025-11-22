Wald entfaltet nach Krise starke Selbstheilungskräfte 

Die Försterin des Jahres hat ihre Meinung über die Brombeere grundlegend geändert: Denn Monika Runkel hat miterlebt, wie hilfreich dieses stachelige und häufig verpönte Strauchgewächs für unsere verwundeten Wälder sein kann.
Erst Stürme, dann Dürre und Borkenkäfer haben dem heimischen Forst in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stark zugesetzt. Bei der Suche nach Lösungen zur ökologischen Wiederbewaldung nutzt das Forstamt Hachenburg einen Demonstrations-Parcours, der nach dem Wegfall der Fichten auf einer Kalamitätsfläche zwischen Marienstatt, Astert und Müschenbach entstanden ist und der Erkenntnisse für den Wald der Zukunft liefern soll.