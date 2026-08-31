Die Forstarbeiter haben rechtzeitig vor dem kommenden Wochenende die Unwetterschäden an dem beliebten Rundweg beseitigt. Der Dank der Organisatoren der Fünf-Dörfer-Tour gilt vor allem Revierförsterin Johanna Niebisch.

Die Fünf-Dörfer-Tour kann stattfinden: „Die Wanderwege sind geräumt und können am 6. September begangen werden“, teilen die Organisatoren der Ortsgemeinden Alsbach, Caan, Nauort, Sessenbach und Wirscheid mit und danken der Forstverwaltung und Försterin Johanna Niebisch: Sie haben alles getan, um die Tornado-Schäden in den Wäldern der Orte zu beseitigen. „Es steht also der zehnten Fünf-Dörfer-Tour nichts entgegen“, freuen sich die Organisatoren. Gestartet wird am Sonntag um 9.45 Uhr in Nauort.

Alle Dörfer bieten ihren Besuchern Stärkung. In Alsbach gibt es unter anderem Krebbelscher, Kibbeling und Backfisch. In Caan gibt es bis circa 11.30 Uhr Rührei mit Speck, Wildbratwurst und „Caaner Taler“. In Nauort werden Ärbelskooche mit Apfelmus, Spießbraten und Kartoffelsuppe serviert. In Sessenbach gibt es Brot, Kuchen und frisch aus dem Backes auch Pizza. In Wirscheid gibt es nach Hausmacher Art belegtes frisches Brot und Kuchen aus dem Backes.