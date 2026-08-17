Womit kleiner Ort punktet Waigandshain ist ein Dorf mit Herz für Jung und Alt Angela Baumeier 17.08.2026, 09:00 Uhr

i „Da macht es garantiert Spaß, zur Schule zu fahren“, sagen Ortsbürgermeister Jürgen Höppner (links) und Beigeordneter Wolfgang Schäfer. Die zunächst ganz normale Holzhütte wurde von Vätern des Ortes und dem Ortsbürgermeister aufgebaut, der selbst die Dekoelemente baute. Röder-Moldenhauer

Das 200-Seelen-Dorf Waigandshain im Hohen Westerwald setzt innovative Schwerpunkte. Die neue Schulbushaltestelle und der attraktive Spielplatz sind sehens- und erlebenswert. Und es gibt bereits weitere Ideen.

Ein Dorf mit Herz für seine Einwohner, von ganz jung bis Senior: So könnte man Waigandshain kurz und knapp beschreiben. Was damit gemeint ist, das zeigt sich beispielsweise an der neuen Schulbushaltestelle, die ein wahrer Hingucker ist und auf die uns der Ortsbeigeordnete Wolfgang Schäfer voller Freude hingewiesen hat.







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