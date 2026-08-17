Das 200-Seelen-Dorf Waigandshain im Hohen Westerwald setzt innovative Schwerpunkte. Die neue Schulbushaltestelle und der attraktive Spielplatz sind sehens- und erlebenswert. Und es gibt bereits weitere Ideen.
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Ein Dorf mit Herz für seine Einwohner, von ganz jung bis Senior: So könnte man Waigandshain kurz und knapp beschreiben. Was damit gemeint ist, das zeigt sich beispielsweise an der neuen Schulbushaltestelle, die ein wahrer Hingucker ist und auf die uns der Ortsbeigeordnete Wolfgang Schäfer voller Freude hingewiesen hat.