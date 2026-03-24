Doppelte Niederlage Wahlergebnis schockt die SPD in der VG Hachenburg Nadja Hoffmann-Heidrich 24.03.2026, 13:00 Uhr

i Auch in der VG Hachenburg haben viele Wähler die Briefwahl zur Stimmabgabe genutzt. Gesammelt wurden die Stimmzettel zunächst in der Verwaltung, ehe sie am Wahltag wieder auf die jeweiligen Wahllokale in den einzelnen Gemeinden verteilt wurden. Röder-Moldenhauer

Seit 1996 waren die Sozialdemokraten in der VG Hachenburg erfolgsverwöhnt, schließlich hatte ihr Spitzenkandidat Hendrik Hering bis dato immer das Direktmandat im Wahlkreis 5 gewonnen. Doch diesmal ist das Ergebnis aus SPD-Sicht weniger erfreulich.

Auf Ebene der Verbandsgemeinde Hachenburg hat die SPD bei der Landtagswahl am Sonntag noch stärker verloren als im Landesdurchschnitt: 12,2 Prozentpunkte weniger als 2021 bedeuten hier noch einen Stimmenanteil von 29,3 Prozent. Klare Gewinner sind, wie Rheinland-Pfalz-weit, die CDU, die in der Kommune auf 30,3 Prozent (plus 2,7 Punkte) kommt, sowie die AfD mit einem Anteil von 18,8 Prozent (plus 12,2 Punkte).







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