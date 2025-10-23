Pläne in Pandemie gestoppt
Wäre das Mons-Tabor-Bad ohne Corona saniert worden?
Das Mons-Tabor-Bad in Montabaur ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung gilt inzwischen als unwirtschaftlich.
Katrin Maue-Klaeser

Wie geht es mit dem Mons-Tabor-Bad in Montabaur weiter? Diese Frage bewegt viele Menschen im unteren Westerwald. Ohne die Corona-Pandemie wäre das Bad möglicherweise 2020 saniert worden – und die Riesenrutsche wäre womöglich heute noch in Betrieb.

Fast 60 Jahre nach seiner Eröffnung scheint die Zeit des Montabaurer Schwimmbads allmählich zu Ende zu gehen. In der kommenden Woche werden sich der Stadt- und der Verbandsgemeinderat in einer gemeinsamen Sitzung mit der Zukunft des Bads befassen. Dann sollen die Weichen für einen Neubau gestellt werden.

