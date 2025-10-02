Vorbereitung und Teilnahme an der berühmten Ironman-Weltmeisterschaft haben Mental-Coach Ute Simon zu ihrem neuen Buch inspiriert. Das erscheint pünktlich zur Koblenzer Buchmesse. Sie gibt darin Tipps, um die eigenen Ziele zu erreichen.
Ein Buch zu schreiben und einen Marathon zu laufen – beides braucht langen Atem. Ute Simon hat es geschafft, sportlich sogar in der Königsdisziplin. „Hawaii gefinisht – Der Weg einer 60+ Triathletin und Mental-Coach zur Ironman-WM“ ist der Titel des neuesten Buchs der Autorin, die aus Horressen stammt und in Bendorf lebt.