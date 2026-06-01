Ausgezeichneter Wanderweg
Wäller Tour „Bachgeflüster“ mit vielen Gästen eröffnet
An der Realisierung der Wäller Tour "Bachgeflüster" haben zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Helfer mitgewirkt. Gemeinsam eröff
An der Realisierung der Wäller Tour "Bachgeflüster" haben zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Helfer mitgewirkt. Gemeinsam eröffneten sie am Samstag den neuen Qualitätswanderweg, der vier Ortsgemeinden rund um das Kloster Marienstatt miteinander verbindet.
Röder-Moldenhauer

Das Interesse an der neuen Wäller Tour „Bachgeflüster“, die vier Ortsgemeinden rund um das Kloster Marienstatt verbindet, war schon bei der Eröffnung groß. Ab sofort steht der 16 Kilometer lange Qualitätsweg allen Wanderern offen.

Lesezeit 3 Minuten
Viele neue Ein- und Ausblicke, hintergründige Geschichten, entspannende Naturerlebnisse, vier Orte und ein Wanderweg: Voller Freude haben am Wochenende im Kloster Marienstatt zahlreiche Gäste zusammen mit den Organisatoren die neue Wäller Tour „Bachgeflüster“ eingeweiht.

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