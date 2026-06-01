Das Interesse an der neuen Wäller Tour „Bachgeflüster“, die vier Ortsgemeinden rund um das Kloster Marienstatt verbindet, war schon bei der Eröffnung groß. Ab sofort steht der 16 Kilometer lange Qualitätsweg allen Wanderern offen.
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Viele neue Ein- und Ausblicke, hintergründige Geschichten, entspannende Naturerlebnisse, vier Orte und ein Wanderweg: Voller Freude haben am Wochenende im Kloster Marienstatt zahlreiche Gäste zusammen mit den Organisatoren die neue Wäller Tour „Bachgeflüster“ eingeweiht.