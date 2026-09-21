Gutes tun beim Spaziergang Wäller Spendenwanderung: Gemeinsam für den guten Zweck Markus Müller 21.09.2026, 19:00 Uhr

i Sie eröffneten vor dem Bad Marienberger Wildpark die dritte Wäller Spendenwanderung (von links): Andreas Reingen, Klaus Lütkefedder, Andreas Görg, Sandra Köster und Oliver Filby. Markus Müller

350 Naturfreunde durchstreiften den Westerwald – und sammelten dabei Spenden für lokale Projekte. Auf fünf abwechslungsreichen Touren lockten Naturerlebnisse, Themenwege und familienfreundliche Strecken.

Bei herrlichem Spätsommerwetter nutzten 350 Westerwälder in drei Kreisen die Möglichkeit, nicht nur auf fünf Rundtouren den Westerwald zu erkunden, sondern auch für den guten Zweck zu laufen. Denn bei der mittlerweile dritten Wäller Spendenwanderung des Westerwald Touristik-Service und der Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied galt es unter dem Motto „Gemeinsam für die Region – mitwandern und Gutes tun“ nicht nur, einen Tag in der Natur zu ...







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