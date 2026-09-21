350 Naturfreunde durchstreiften den Westerwald – und sammelten dabei Spenden für lokale Projekte. Auf fünf abwechslungsreichen Touren lockten Naturerlebnisse, Themenwege und familienfreundliche Strecken.
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Bei herrlichem Spätsommerwetter nutzten 350 Westerwälder in drei Kreisen die Möglichkeit, nicht nur auf fünf Rundtouren den Westerwald zu erkunden, sondern auch für den guten Zweck zu laufen. Denn bei der mittlerweile dritten Wäller Spendenwanderung des Westerwald Touristik-Service und der Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied galt es unter dem Motto „Gemeinsam für die Region – mitwandern und Gutes tun“ nicht nur, einen Tag in der Natur zu ...