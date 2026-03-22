Am Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur ist das Stimmungsbild klar: Die Elftklässler würden gerne mitbestimmen, wie ihre Zukunft aussehen soll. Wir haben mit den Schülern aus zwei Sozialkunde-Leistungskursen über die Senkung des Wahlalters gesprochen.
Lesezeit 4 Minuten
Wählen mit 16 – in einigen Bundesländern geht das. So durften vor zwei Wochen 16- und 17-Jährige in Baden-Württemberg erstmals über den neuen Landtag mitbestimmen. Auch minderjährige junge Leute in Rheinland-Pfalz würden gern wählen. Wir haben Schüler zweier Sozialkunde-Leistungskurse gefragt, wie sie zur Senkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre stehen.