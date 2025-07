Viele kennen den Mythos der Nordschleife: mit dem Auto schon eine Herausforderung – auf dem Fahrrad noch eine andere Nummer. Im zehnten Jahr seines Bestehens haben Mitglieder des Vereins Tour3333 das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring einmal mehr genutzt, um Spendengelder zu sammeln. Der Verein, dessen Vorstand aus den ehemaligen Bannberscheider Handballern Marcel Gläser, Fabian Hering, Adrian Szary und Christian Klapthor besteht, ist seit vielen Jahren mit sportlichen Aktionen in der Region unterwegs – die Erlöse gehen an Projekte mit dem Fokus auf Kinder. Insgesamt sind so schon mehr als 50.000 Euro an Spenden zusammengekommen.

Beim 24-Stunden-Rennen waren die Teams des Vereins Tour3333 erstmals in eigens für den Verein gestalteten Trikots unterwegs, berichtet Christian Klapthor. Bioracer war schnell überzeugt vom Projekt, berichtet Birgit Schlaak von der Firma in Mülheim-Kärlich, die sich freut, dass damit ein regionaler Verein unterstützt wird. Bioracer hat speziell für den Verein einen Online-Shop eingerichtet – jeder kann sich mit dem Dress ausstatten, und Bioracer spendet je nach Bestellwert 20 bis 25 Prozent an den Verein Tour3333. Der Webshop ist in einem ersten Aufschlag bis zum 15. August geöffnet, um Bestellungen zu sammeln. Besonders gefallen Schlaak Projekte, bei denen wie bei Tour3333 die Leistungen ohne großen Verwaltungsaufwand direkt an die Bedürftigen gehen.

Viele Kilometer und der Anstieg auf die Hohe Acht

Das Rennwochenende ist für die Radler das Highlight nach einer langen Vorbereitung. Um 12.50 Uhr am Samstag beginnt die große Herausforderung – in den nächsten 24 Stunden warten viele Kilometer und vor allem der Anstieg auf die Hohe Acht auf die zwölf Fahrer der Tour3333-Teams „Endurance“, „Charity“ und „Teamwork“. Besonders beeindruckt die Wäller der Start, wenn sich knapp 12.000 Radfahrer in den Sattel schwingen.

Wenn es dann langsam dunkel wird in der Eifel, kommt eine der beliebtesten Runden: Man fährt in den wunderbaren Sonnenuntergang und hat tolle Blicke von der Strecke in die Region. Die Nacht stellt eine Herausforderung dar, es wird kühler, und die Nordschleife ist nur an zwei Stellen ausgeleuchtet. Einige legen eine kurze Pause ein. Das Wichtigste für die Teilnehmer von Tour3333 ist neben dem Erlebnis des Rennens die Zeit im Camp. Der Zusammenhalt der Gruppe und die gegenseitige Unterstützung bringen alle immer wieder zusammen.

i Die SVG Rheinland (zwei Vertreter links im Bild) ist neuer Partner des Vereins Tour3333: Wer einen jungen Menschen kennt, der durch die Förderung seines Führerscheins unterstützt werden sollte, kann sich beim Verein melden. Stephan Herrerich/HetPix Fotodesign

Spätestens bei Sonnenaufgang gegen 5.30 Uhr wird es wieder umtriebiger. Die letzten Rennstunden laufen, und die Beine der 3333er werden immer müder. Sie werden mit frischen Brötchen aus dem Westerwald versorgt, so kommt neue Motivation auf. Mit möglichst vielen Fahrern lässt der Verein in einer gemeinsamen letzten Runde das Rennen ausklingen. Bis dahin hat jeder genug Zeit, seine persönlichen sportlichen Ziele zu erreichen – das geht von „eine Runde, ohne zu schieben“ über „vier Runden, um die 100-Kilometer-Marke zu knacken“ bis hin zu angestrebten Rundenzeiten.

Gegen 13.30 Uhr haben alle Vereinsteilnehmer es geschafft, ohne Verletzungen, ohne große Defekte, und alle zusammen fahren Seite an Seite in den Mannschaftstrikots über die Ziellinie – ein tolles Bild und ein tolles Gefühl, mit der Gewissheit, durch die Teilnahme und mithilfe der Sponsoren mehr 4000 Euro für die Vereinszwecke gesammelt zu haben. „Ein anstrengendes Projekt, aber es lohnt sich, wenn man die leuchtenden Kinderaugen sieht“, sind sich alle einig.

i Geschafft: Mit den Teilnehmermedaillen zeigen sich die Tour3333-Teilnehmer an der Ziellinie. Stephan Herrerich/HetPix Fotodesign

„Für uns ist es wichtig, dass vom Verein Tour3333 Kenntnis genommen wird“, sagt Vorstandsmitglied Christian Klapthor: „Wir suchen Mitglieder, die mit einem kleinen Beitrag von 33,33 Euro ihren Anteil für den guten Zweck leisten wollen. Bei uns kommt jeder Euro in regionalen Projekten an.“

Wer sich über den Verein Tour3333 informieren oder Mitglied werden will, kann das auf der Internetseite tour3333.org/home/mitglied-werden/ tun. Interessenten am Vereinstrikot finden den Online-Shop von Bioracer unter www.bioracer.de/de/mybioracer/?r=kkQjsuyeIT.

Zehn Jahre Engagement zahlen sich für soziale Projekte aus

2024 haben vier Radfahrer aus dem Westerwaldkreis zum zehnten Mal die Strecke der 100. Tour de France bewältigt. Nach einem Autounfall beschloss Marcel Gläßer aus Boden, mit Adrian Szary aus Ruppach-Goldhausen sowie Fabian Hering und Christian Klapthor aus Montabaur die Strecke der Jubiläums-Tour zu fahren. Die Idee einer Spendenaktion kam auf. Regionale Unternehmen halfen mit Sachleistungen, etwa Canyon, Münz, Schablo Design, Roundabout, Wild & Kins, heute Spack-Medien und Bitburger – der Startschuss für weitere Aktionen. 2016 wurde der Tour3333 e.V. gegründet. Die Mitglieder setzen sich mit 33,33 Euro jährlich ein. Daneben werden Aktionen organisiert: In den zehn Jahren kamen so rund 50.000 Euro zusammen. Das Geld wird ohne Abzüge für Projekte in der Region eingesetzt, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen Bewegung und Bildung ermöglichen. Der Verein freut sich auf weitere Unterstützer – Infos gibt es auf www.tour3333.org, Facebook (Tour 3333) und Instagram (tour_3333).