Konkurrenz durch Discounter Wäller Metzger setzen auf Qualität statt Massenware Thorsten Ferdinand 22.04.2026, 12:00 Uhr

i Fleisch vom Metzger oder aus dem Discounter? Bei der Beantwortung dieser Frage spielt neben dem Preis auch das Qualitätsbewusstsein der Kunden eine Rolle. Maurizio Gambarini. picture alliance / dpa

Auch im Westerwald gibt es immer mehr Discount-Supermärkte. Das bleibt nicht ohne Folgen für regionale Handwerker aus der Lebensmittelbranche. Die Fleischer-Innung Rhein-Westerwald erklärt, wie sich die Betriebe auf diesen Wandel einstellen.

Früher kauften die Westerwälder ihr Brot ausschließlich beim örtlichen Bäcker und ihr Fleisch in der Dorfmetzgerei um die Ecke. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind jedoch auch in ländlichen Regionen immer mehr große Supermärkte und Discounter mit Backshops und Kühlregalen entstanden, die günstige Alternativen anbieten.







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