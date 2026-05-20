Container oder Leerstand? Wäller Kreisverwaltung braucht über Jahre Ausweichbüros Katrin Maue-Klaeser 20.05.2026, 16:00 Uhr

i Ob die alte Anne-Frank-Schule als Ausweichquartier für Mitarbeiter der Kreisverwaltung genutzt werden könnte, brachte Stephan Krempel im Kreisausschuss ins Gespräch. Katrin Maue-Klaeser

Der Kreisausschuss hat über die Eignung von Containern oder leer stehenden kreiseigenen Immobilien als Interimslösung während der Sanierung der Kreisverwaltung diskutiert. Die Gesamtkosten des Projekts sind vorerst mit 10 Millionen Euro veranschlagt.

Sollen die Interimsbüros der Kreisverwaltung in Containern eingerichtet werden? Oder würde sich nicht eine kreiseigene Immobilie – von der (alten) Anne-Frank-Realschule in Montabaur über das ehemalige Gesundheitsamt in Bad Marienberg bis zur früheren Realschule in Hachenburg – als kostengünstigere und komfortablere Lösung anbieten?







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