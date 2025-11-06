Wäller Kolpingfamilien sammeln Weihnachtspäckchen

Tausende liebevoll befüllte Weihnachtspäckchen haben Westerwälder in den vergangenen Jahren für bedürftige Kinder in Osteuropa gespendet – und damit für leuchtende Augen in Moldawien und in der Ukraine gesorgt. Das Projekt wird fortgesetzt.
Die Kolpingfamilien Hachenburg und Marienstatt rufen wieder zu ihrer Weihnachtspäckchenaktion für bedürftige Kinder in Moldawien und in der Ukraine auf. Die Päckchen werden vor Ort von befreundeten Kolpingfamilien an Kinder in Heimen und an finanzschwache Familien verteilt.