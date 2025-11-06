Für Kinder in Not Wäller Kolpingfamilien sammeln Weihnachtspäckchen 06.11.2025, 19:00 Uhr

i Auch mit mehr als 80 Jahren war Bernd Kind aus Gehlert (vorne rechts) noch unermüdlich für Kinder in Not in der Ukraine und in Moldawien im Einsatz. Das Foto zeigt ihn im Dezember 2022 mit Mitgliedern der Kolpingfamilien Hachenburg und Marienstatt beim Beladen der Transporter mit vielen Wäller Weihnachtspäckchen für Bedürftige in Osteuropa. Röder-Moldenhauer

Tausende liebevoll befüllte Weihnachtspäckchen haben Westerwälder in den vergangenen Jahren für bedürftige Kinder in Osteuropa gespendet – und damit für leuchtende Augen in Moldawien und in der Ukraine gesorgt. Das Projekt wird fortgesetzt.

Die Kolpingfamilien Hachenburg und Marienstatt rufen wieder zu ihrer Weihnachtspäckchenaktion für bedürftige Kinder in Moldawien und in der Ukraine auf. Die Päckchen werden vor Ort von befreundeten Kolpingfamilien an Kinder in Heimen und an finanzschwache Familien verteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen