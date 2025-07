Eine Schlägerei auf der Pfingstkirmes in Meudt im Jahr 2024 hält noch mehr als ein Jahr später die Justiz auf Trab. Bei dem Volksfest waren zu vorgerückter Stunde zwei junge Männer aneinandergeraten. Unstrittig ist, dass ein inzwischen 20-Jähriger einem 21-Jährigen nach einem Streit mit der Faust ins Gesicht schlug. Doch hatte das mutmaßliche Opfer diesen Schlag möglicherweise provoziert? Und drohte der Angeklagte ihm anschließend weitere Schläge an, wenn er seine Strafanzeige nicht zurückzieht? Um diese Fragen drehte sich nun die Beweisaufnahme vor dem Montabaurer Jugendschöffengericht.

Wenn Alkohol im Spiel ist, kommt es auf so mancher Kirmes zu Streit – doch längst nicht jeder Fall landet vor Gericht. Dass der Fall in Meudt so große Wellen schlug, hat vor allem mit dem Verhalten zu tun, dass der 20-Jährige vor und nach dem Faustschlag gezeigt haben soll. Laut Anklageschrift forderte er von seinem mutmaßlichen Opfer zunächst die Zahlung eines „Schutzgelds“ von 50 Euro, damit ihm nichts passiert. Zudem soll er dem 21-Jährigen bei einer erneuten Begegnung auf der Kirmes in Eschelbach angedroht haben, dass er „Besuch von seinen Frankfurter Jungs“ bekomme, wenn er die zuvor gestellte Strafanzeige nicht zurückziehe.

„Wenn ich auf eine Kirmes gehe, bleibe ich eigentlich immer bis zum Schluss.“

Das mutmaßliche Opfer zum Zeitpunkt der Schlägerei in Meudt.

Vor Gericht wurde nun deutlich, dass die beiden jungen Männer sich schon länger kennen und bereits eine Vorgeschichte haben. Demnach hatte der 21-Jährige schon einmal einen jungen Mann aus dem Freundeskreis des 20-Jährigen wegen Körperverletzung angezeigt. Später habe sich dann aber herausgestellt, dass er diesen zu Unrecht beschuldigt hatte, sagte der Angeklagte vor Gericht. Dieses Verhalten soll auch Anlass des Streits auf der Kirmes in Meudt gewesen sein. Die Provokationen seien dort aber von dem 21-Jährigen ausgegangen, so der Angeklagte weiter. Den Faustschlag räumte der junge Mann ein, die restlichen Vorwürfe, also Drohung und Erpressung, bestritt er vor Gericht.

Auf die Aussage des mutmaßlichen Opfers mussten alle Prozessbeteiligten dann eine ganze Stunde warten, denn der junge Mann war nicht zum Prozess erschienen und musste von der Polizei abgeholt werden. Vor Gericht behauptete er dann, keine Ladung erhalten zu haben, was sich auf die Schnelle jedoch nicht überprüfen ließ.

„Lesen Sie doch ab und zu einfach zu Hause ein gutes Buch, statt auf eine Kirmes zu gehen.“

Richter Orlik Frank hatte einen guten Rat für die Streithähne.

Im Zeugenstand erinnerte er sich zunächst nur an den Faustschlag, durch den seine Brille kaputtgegangen sei. Die übrigen Vorwürfe fielen ihm erst wieder ein, als der Oberstaatsanwalt ihn mit seiner alten Aussage bei der Polizei konfrontierte. Letztlich blieb er jedoch dabei, dass der Angeklagte ihn erpresst und bedroht habe.

Richter Orlik Frank sah schließlich keine andere Möglichkeit, als einen neuen Verhandlungstermin anzusetzen, zu dem weitere Zeugen geladen werden. Die Vorwürfe seien zu gravierend, um das Verfahren einfach einzustellen, machten die Vertreter der Justiz deutlich. „Lesen Sie doch ab und zu einfach zu Hause ein gutes Buch, statt auf eine Kirmes zu gehen“, gab der Richter den Beteiligten mit auf den Weg.