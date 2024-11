Regionales Wissen ist gefragt Wäller in Historische Kommission für Nassau berufen 15.11.2024, 18:00 Uhr

i Markus Müller aus Nister ist jetzt wissenschaftliches Mitglied der Historischen Kommission für Nassau. A. Ebbinghaus

Der Geschichtsforscher und Lehrer Markus Müller aus Nister wurde auf der Hauptversammlung der Historischen Kommission für Nassau einstimmig als wissenschaftliches Mitglied berufen.

Der promovierte Historiker und engagierte Heimatforscher Markus Müller aus Nister wurde auf der Hauptversammlung der Historischen Kommission für Nassau in Rüdesheim-Eibingen einstimmig als künftiges wissenschaftliches Mitglied berufen. Der renommierten Kommission, die ihren Sitz am Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden hat, gehören Historikerinnen und Historiker an, die sich mit der Landesgeschichte Nassaus und des angrenzenden hessischen ...

