Genusshandwerk im Westerwald Wäller Honig steht für Imkern mit Verantwortung Camilla Härtewig 11.02.2026, 15:00 Uhr

i Tatkräftige Unterstützung erhält Imkerin Gabriele Held-Habermann von ihrem Mann Achim Habermann. Die beiden haben ihr Leben auf ihre 20 Bienenvölker eingestellt. In der Saison von März bis Oktober gibt es daher keinen Urlaub. Camilla Härtewig

In Hergenroth arbeitet Gabriele Held-Habermann mit etwas Uraltem und Hochaktuellem: Bienen. Ihre Honige entstehen in Handarbeit, geprägt von Standort, Wetter und Jahreszeit. Jeder Jahrgang ist ein Spiegel der Natur.

Zwischen sanften Hügeln, Wiesen und Wäldern des Westerwaldes liegt Hergenroth. Hier arbeitet Gabriele Held-Habermann mit etwas, das zugleich uralt und hochaktuell ist: mit Bienen. Unter dem Namen „Wäller Honig“ stellt sie seit 2010 Honig und Honigspezialitäten her – in kleiner Menge, mit viel Handarbeit und großem Respekt vor dem komplexen Leben ihrer Bienenvölker.







Artikel teilen

Artikel teilen