In Hergenroth arbeitet Gabriele Held-Habermann mit etwas Uraltem und Hochaktuellem: Bienen. Ihre Honige entstehen in Handarbeit, geprägt von Standort, Wetter und Jahreszeit. Jeder Jahrgang ist ein Spiegel der Natur.
Lesezeit 3 Minuten
Zwischen sanften Hügeln, Wiesen und Wäldern des Westerwaldes liegt Hergenroth. Hier arbeitet Gabriele Held-Habermann mit etwas, das zugleich uralt und hochaktuell ist: mit Bienen. Unter dem Namen „Wäller Honig“ stellt sie seit 2010 Honig und Honigspezialitäten her – in kleiner Menge, mit viel Handarbeit und großem Respekt vor dem komplexen Leben ihrer Bienenvölker.