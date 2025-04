Große Veränderung bei Wäller Helfen: Die über die Grenzen des Westerwaldkreises hinaus engagierte, ehrenamtlich organisierte Nachbarschaftshilfe hat bald einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montagabend wurde mit einer Satzungsänderung der Weg für diesen Schritt frei gemacht. Vereinsvorsitzender Björn Flick übernimmt die Funktion. Für die Verantwortlichen ein wichtiger und notwendiger Schritt.

Vor fünf Jahren, während der Corona-Pandemie, wurde das Netzwerk ins Leben gerufen. Die nachbarschaftliche Hilfe für Menschen, die Unterstützung brauchen, stand dabei an oberster Stelle und prägt auch heute noch maßgeblich die Arbeit des Vereins – und die ist nicht nur sehr gefragt, sondern hat sich auch enorm weiterentwickelt.

„Wir haben 80 bis 100 Anfragen im Monat.“

Björn Flick, Vorsitzender von Wäller Helfen

Rein ehrenamtlich ist die Führung des Westerwälder Netzwerks nicht mehr zu leisten. Die Kapazitäten reichten nicht mehr aus, erklärt der Zweite Vorsitzende Volker Stahl im Gespräch mit unserer Zeitung im Vorfeld der Mitgliederversammlung. Angesichts der Nachfrage, die die Plattform erfährt, ist das nicht verwunderlich. „Wir haben 80 bis 100 Anfragen im Monat“, sagt Björn Flick. Zu 95 Prozent würde sich auch jemand finden, der sich um das Anliegen kümmert. Der Austausch erfolgt vor allem über die Plattform Facebook, aber mittlerweile ist unter anderem auch eine eigene App am Start.

Die Einsatzfelder sind vielfältig und reichen von Rasenmähen über Fensterputzen bis hin zu Besuchen bei älteren Menschen oder die Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen. Gerade die Betreuung von Senioren wurde ausgeweitet und soll es künftig noch werden. „Wir sind auf einem großen Feld unterwegs“, so Flick.

Rund 240 Mitglieder sind mittlerweile ehrenamtlich im Einsatz für das Nachbarschaftsnetzwerk. „Die Bereitschaft zu helfen ist da“, lobt Stahl, und auch die Jugend sei nicht so schlecht, wie es bisweilen behauptet wird. Gut für Wäller Helfen, den „wir brauchen noch Nachwuchs“. Ein Weg dahin: Mit der neu gegründeten Jugendabteilung „Junge Helden“ möchte das Netzwerk die junge Generation für den Einsatz für die Mitmenschen sensibilisieren.

Die Basis ist das eine, Organisation und Leitung das andere – und gerade an der Spitze des Vereins sind die Aufgaben rein ehrenamtlich nicht mehr zu leisten. „Die Strukturen sind mittlerweile wie bei einer Firma“, betonen Stahl und Flick mit Blick auf Größe, Arbeitsfelder und Umsatz. Die Lösung sieht der Vorstand in einem hauptamtlichen Geschäftsführer. „Wir zünden jetzt die nächste Stufe“, kommentiert Volker Stahl die Entscheidung.

Wäller Helfen hat zahlreiche Projekte auf dem Schirm

Die Doppelrolle von Björn Flick wurde im Vorfeld der Sitzung im Vorstand bereits besprochen – und auch kritisch hinterfragt. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass mit der Person Flick bei Wäller Helfen viel verbunden ist, ist sich der Zweite Vorsitzende sicher: „Das ist die beste Lösung.“ Um auf Nummer sicher zu gehen, sei bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung alles genau geprüft worden, und Alleingänge seien nicht nur durch Kontrollgremien ausgeschlossen. „Wir tauschen uns immer gegenseitig aus“, sagt Volker Stahl.

Rund eine Stunde dauerte dann die Mitgliedersammlung am Montagabend im Hotel Rückert in Nistertal. Mit rund 30 Anwesenden sei das Treffen besser besucht gewesen als jedes andere vorher in den vergangen fünf Jahren. Das zeige das Interesse der Wäller Helfer, und passe auch zum Vorgehen des Vorstands: „Wir wollten die Mitglieder mitnehmen“, sagte Flick am Morgen nach der Sitzung. Einige rechtliche Fragen seien noch zu klären, aber der Änderung stehe nichts mehr im Weg.

Mit der Neuaufstellung der Führungsspitze kann Wäller Helfen nun gut für die Zukunft planen. Kulturelle Veranstaltungen, Bäume pflanzen, die Aktion „Weihnachten mit Herz“, Wunschboxen in Kinder- oder Pflegeheimen oder Schwimmkurse: Es ist viel, was der Verein leistet. „Langweilig wird es jedenfalls nicht“, betonen Flick und Stahl.

Mehr Informationen und Kontakt zu Wäller Helfen im Internet unter der Adresse www.waellerhelfen.de