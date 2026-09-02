Kuriose Anzeige bei Finanzamt Wäller-Helfen-Chef lässt sich nicht unterkriegen Markus Eschenauer 02.09.2026, 16:00 Uhr

i Björn Flick ist Vorsitzender und Geschäftsführer des Vereins Wäller Helfen. In seiner Funktion ist er auch häufig Anfeindungen ausgesetzt. Doch die jetzige Aktion ist eine neue Stufe. Markus Eschenauer

Björn Flick ist immer wieder Anfeindungen – vor allem in Sozialen Netzwerken – ausgesetzt und geht damit souverän und konsequent um. Doch ein Vorfall, der ihn das erste halbe Jahr beschäftigt hat, ist eine neue Stufe.

Der Brief der Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle des Finanzamtes Koblenz trägt das Datum 2. Februar 2026. Damit ging das „Elend“, wie Björn Flick es im Gespräch mit unserer Zeitung nennt, los. Es sollte ein halbes Jahr dauern, bis der Vorsitzende und Geschäftsführer des Vereins Wäller Helfen es schwarz auf weiß und damit offiziell bestätigt hatte, dass an der Sache – wie er von Anfang an betont hatte – nichts dran ist.







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