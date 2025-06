Zur Unterstützung der Arbeit der Armen Dienstmägde Jesu Christi in São João da Fronteira im Nordosten von Brasilien hat sich 2017 nach einer großzügigen Spende aus dem Nachlass von Margarete Echternach aus Wattenscheid, die die finanzielle Hilfe für der Missionsstation weiter voranbrachte, der Förderverein „Assoziation Margarete Echternach“ mit Sitz in Dernbach gegründet. Wie Schwester Arntrudis im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich machte, gehören dem Förderverein allerdings nicht sehr viele Mitglieder an. Um die Missionsstation in São João da Fronteira weiterhin unterstützen zu können, damit den Armen der Ärmsten geholfen werden kann, wäre es schön, wenn sich weitere Interessenten als Mitglieder für den Förderverein melden würden.

Unter den Telefonnummern 02602/683119 oder 01774230198 und per E-Mail an sr.arntrudis@dernbacher.de gibt es detaillierte Auskunft. Weitere Informationen im Internet unter www.dernbacher.de