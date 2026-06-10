Reise zur WM steht an
Wäller Fußballfans bei allen deutschen Gruppenspielen
Die Brüder Christian (links) und Dirk Daubach aus Untershausen haben Eintrittskarten für alle Vorrundenspiele der deutschen Nati
Die Brüder Christian (links) und Dirk Daubach aus Untershausen haben Eintrittskarten für alle Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM.
Thorsten Ferdinand

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um einen EM- oder WM-Titel spielt, sind Christian und Dirk Daubach aus Untershausen oftmals vor Ort dabei. Auch für die WM 2026 haben die Brüder aus Untershausen Eintrittskarten für mehrere Spiele. 

Lesezeit 3 Minuten
Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag, 14. Juni, ins WM-Turnier startet, werden auch mindestens zwei Westerwälder im Stadion sein: Die Brüder Christian (47) und Dirk Daubach (49) aus Untershausen haben Eintrittskarten für alle Gruppenspiele des DFB-Teams.

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