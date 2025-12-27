Wäller feiern an Weihnachten gemeinsam statt einsam

Alleinstehende, Migranten oder Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen – sie alle hatten dankbar das Angebot des Vereins Wäller helfen angenommen, in der Stadthalle Hachenburg an Heiligabend gemeinsam statt einsam zu feiern.
Fröhlich spielende Kinder, ein Fußball wird durch die Halle gekickt, Merry Christmas erschallt es vom Band – ein wunderbares Durcheinander von Frohsinn und Gemütlichkeit sorgte an Heiligabend in der Stadthalle in Hachenburg für eine Atmosphäre, die bestimmt wurde von dankbaren Menschen und zufriedenen Helfern.