Treffen mit Achim Schwickert
Wäller CDU hofft auf Rückenwind für den Ausbau der B255
Innen- und Verkehrsminister Achim Schwickert (rechts) im Gespräch mit seinen Parteifreunden (von links) Janick Pape und Ralf See
Innen- und Verkehrsminister Achim Schwickert (rechts) im Gespräch mit seinen Parteifreunden (von links) Janick Pape und Ralf Seekatz in Langenhahn.
Thorsten Ferdinand

Mit einem Wäller an der Spitze des Landesverkehrsministeriums kommt womöglich endlich Bewegung in den Straßenbau im oberen Westerwald. Das zumindest hoffen die Parteifreunde von Achim Schwickert (CDU), wie bei einem Ortstermin deutlich wurde.

Lesezeit 3 Minuten
Seit vielen Jahren fordert die Westerwälder CDU den weiteren Ausbau der B255 im oberen Kreisteil sowie die Ortsumgehung Rennerod (B54). Nun stehen die politischen Vorzeichen für die Umsetzung dieser Projekte so gut wie vielleicht noch nie, da sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierung von der CDU geführt werden.
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