Das Jugendmusikprojekt der Pfarrei Liebfrauen trägt schöne Früchte. Beim Konzert in Westerburg ist Begeisterung zu hören – von den Instrumentalisten, den Sängern und auch seitens des Publikums.
Kaum, dass die Kirche Christkönig nicht mehr Pfarrkirche ist, in ihr der letzte Gottesdienst am Morgen gefeiert wurde, erlebt sie einen Höhepunkt. Die Plätze sind gut gefüllt, die Menschen erwartungsfroh gestimmt, als unter Beifall die Akteure von „Wäller Beats“ mit ihren Noten und Instrumenten einmarschieren.