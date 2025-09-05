Amüsante Anekdoten und dezente Denkanstöße vereint Ute Siry in ihrem neuen Buch „Tanz auf dem Vulkan“. Die aus Moschheim stammende Autorin zeigt, dass das Älterwerden manchmal unsanft zu Selbsterkenntnis, aber auch zu neuem Selbstbewusstsein führt.

Wie einen „Tanz auf dem Vulkan“ empfindet Ute Siry manchmal die zweite Lebenshälfte. Die aus dem Westerwald stammende Autorin hat ihr zweites Buch dieser heißen Phase gewidmet. Die Erkenntnisse, die Siry teils ihrem eigenen Erleben, teils Erfahrungen im und mit dem Freundes- und Bekanntenkreis und teils auch ihrer Fantasie verdankt, hat sie in kurzen, amüsant formulierten Kapiteln geschildert.

Tatsächlich handelt es sich aber nicht nur um einen unterhaltsamen Erzählband mit hohem Wiedererkennungspotenzial à la „genau so ging’s mir auch schon“, sondern zugleich um einen Ratgeber oder, wie Ute Siry selbst es nennt, ein „erzählendes Sachbuch“: Jedes Kapitel schließt mit einigen Fragen und Platz für Notizen ab. Wie hat die Leserin, der Leser die beschriebenen Situationen selbst schon erlebt – und vor allem: Welche Ideen hat sie oder er, künftig anders zu agieren, um sich in Zukunft (noch) wohler zu fühlen?

„Nicht alle Erkenntnisse setze ich selbst immer eins zu eins um.“

Ute Siry setzt auf Ehrlichkeit, vor allem sich selbst gegenüber.

„Wow, wann war eigentlich der Moment, ab dem wir nicht mehr einfach ‚gut aussahen’, sondern uns nur noch ‚gut gehalten’ haben?“, fragt Ute Siry schon im Vorwort, und dieses augenzwinkernde Den-Finger-in-die-Wunde-Legen zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Die schmerzbefreite Selbsterkenntnis der Autorin lädt dazu ein, sich auch eigenen (vermeintlichen) Problemzonen zu widmen. Und die mutmachenden Hinweise kommen nie platt als „Tschakka, du schaffst das“ daher, sondern ermuntern sanft dazu, ehrlich mit sich selbst und mit anderen zu sein.

Inspiration bieten Geschichten und Anekdoten aus Sirys Leben. „Nicht alle Erkenntnisse setze ich selbst immer eins zu eins um“, ist die Business und Personal Coachin offen. Nun ja, auch ein Lehrer hat mal Stress mit den eigenen Kindern, auch ein Sporttrainer ist mal Couchpotato. Zu wissen, wie Dinge „richtig“ gehen, bedeutet nicht immer, sie auch so zu machen – aber zumindest, darauf hinzuarbeiten.

i Immer mit einem Augenzwinkern führt Ute Siry in ihrem "erzählenden Sachbuch" die Tücken und Vorzüge des Älterwerdens vor Augen. Anna-Laura Siry

Wichtig findet Siry, sich solche Phasen zuzugestehen – um sie dann, wenn es einen selbst wirklich stört, motiviert anzugehen. Die aus Moschheim stammende und heute in Koblenz lebende Verfasserin spart nicht an Erzählfreude und Selbstironie. Ob Zugeständnisse an Freundinnen, denen sie beherzt ein Ende macht, unliebsame Begegnungen mit dem eigenen Spiegelbild, mit dem sie ihren Frieden schließt, oder eingefahrene Muster in der Familie, denen schon ihr Erkennen den Schrecken nimmt: Mit dem Älterwerden wächst nicht nur die Zahl der Lachfältchen, sondern es gedeihen auch Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein, freut sich Ute Siry: „Keine Kompromisse, keine Verpflichtungen – einfach nur ich.“

An diesem positiven Blickwinkel lässt die Coachin ihre Leserschaft aktiv teilhaben. „Die zweite Lebenshälfte und wie jeder sie erlebt, ist individuell – und es ist eine Frage der inneren Einstellung“, ist Siry überzeugt. Für sie war der Anlass, ihre und fiktive Erlebnisse zu veröffentlichen, dass sich neben der Wahrnehmung „auch die Ansprüche und die Möglichkeiten ändern“. Und zwar zum Guten, betont sie.

„Für alle, die das Leben lieber genießen, als sich über das Älterwerden den Kopf zu zerbrechen.“

Der Untertitel verrät nicht, dass die Anekdoten und die Workbook-Seiten auch in der ersten Lebenshälfte hilfreiche Erkenntnisse bieten können.

Gewidmet hat Siry den Band nicht umsonst ihrer Mutter, ihrer Tochter und einer langjährigen lieben Freundin – Frauen, die sie mag und bewundert für ganz unterschiedliche Wesenszüge. Und nicht nur mit Blick auf ihre Beziehung zur Tochter mischt sich unter das Heitere viel Kluges: „Das Schwierigste daran, Mutter zu sein, ist wohl, jemanden großzuziehen, ohne den man nicht leben kann – und diesen Menschen gleichzeitig darauf vorzubereiten, eines Tages ohne einen selbst leben zu können.“

Dieser Balanceakt „zwischen Ratschlag und Zurückhaltung“ macht auch den Charme von „Tanz auf dem Vulkan“ aus. Deswegen hier der dezente Rat: Vom Untertitel „Für alle, die das Leben lieber genießen, als sich über das Älterwerden den Kopf zu zerbrechen“ sollten sich jüngere Semester nicht abhalten lassen, diesen humorvollen und hilfreichen Band zu lesen, sich schon in der ersten Lebenshälfte wichtigen Fragen zu stellen und eigene Antworten zu finden.

Ute Siry: Tanz auf dem Vulkan, 171 Seiten, ISBN 978-3-00-081896-7, 16,80 Euro

Bewegter Lebenslauf führt zu Buchmessen

Sie habe einen „bewegten Lebenslauf“, sagt Ute Siry. Nach dem Abitur in Montabaur hat die Moschheimerin in Fulda Diplom-Sozialarbeit studiert. Ihr Anerkennungsjahr absolvierte sie in der Justizvollzugsanstalt Koblenz. In ganz andere Gefilde begab sie sich, indem sie in der RPR-Redaktion arbeitete, als diese ihre Ausstrahlung aus dem Studio Rheinland aufnahm. Nach einer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin machte Siry sich mit einer Geschäftspartnerin in der Personalvermittlung selbstständig, widmete sich dem nahezu 30 Jahre lang. Währenddessen absolvierte sie Zusatzausbildungen als psychologische Beraterin und ein Fernstudium zum Personal und Business Coach, ein Bereich, in dem sie seit zehn Jahren tätig ist. Mit ihrem neuen Buch, das es auch als E-Book und Hörbuch gibt, ist Siry nicht nur persönlich bei der zweiten Koblenzer Buchmesse am Sonntag, 5. Oktober, 10 bis 18 Uhr, Rhein-Mosel-Halle, dabei, sondern auch bei der Frankfurter Buchmesse (15. bis 19. Oktober) vertreten.