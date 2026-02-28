Kunstmarkt in Zweiter Heimat Wäller Artinale lockt nach Höhr-Grenzhausen Camilla Härtewig 28.02.2026, 14:00 Uhr

i Die Künstlerinnen Simone Carole Levy (links) und Meike Siefken organisieren die Wäller Artinale. Der Kunstmarkt findet am 14. und 15. März in der Zweiten Heimat in der Mittelstraße 7 in Höhr-Grenzhausen statt. Camilla Härtewig

Die Wäller Artinale verwandelt die Zweite Heimat in einen lebendigen Kunstmarkt. Zwölf Künstler öffnen ihre Welt – nahbar, vielfältig und überraschend erschwinglich. Wer entdeckt hier am 14. und 15. März in Höhr-Grenzhausen sein neues Lieblingsstück?

Es riecht nach Farbe, Pinsel stehen in Gläsern, ein Bild lehnt zum Trocknen an der Wand. Holzbildhauerin und Sängerin Simone Carole Levy blickt sich im Atelier von Malerin Meike Siefken in der Brunnenstraße um. Gemeinsam planen die beiden Höhr-Grenzhäuser Künstlerinnen die zweite Auflage des Kunstmarkts – veranstaltet vom Kunstforum Westerwald – im Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum in Höhr-Grenzhausen.







