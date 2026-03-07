Bundeswehr-Pläne im Westerwald Während Rennerod wächst, bleibt Stegskopf im Wartestand Michael Fenstermacher 07.03.2026, 07:00 Uhr

i Rückkehr der Bundeswehr oder doch Platz für ein Logistikzentrum? Die Zukunft des Lagers Stegskopf auf dem früheren Truppenübugsplatz bleibt weiter ungewiss. Thomas Frey. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Mehr Personal, neue Gebäude: Der Standort Rennerod soll im Zuge der Aufrüstung der Bundeswehr wachsen. Wird dabei auch das nahe gelegene Lager Stegskopf einbezogen? Dazu haben wir Nachfragen beim Verteidigungsministerium gestellt.

Die Bundeswehr will das Saniätsregiment 2 „Westerwald“ am Standort Rennerod personell aufstocken und neue Gebäude errichten. Diese Nachricht dürfte auch rund um das nur gut zehn Kilometer entfernte liegende frühere Lager Stegskopf inmitten des einstigen Truppenübungsplatzes Daaden auf großes Interesse stoßen.







