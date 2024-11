78-Jährige leicht verletzt VW kracht an A3-Anschlussstelle Diez in Suzuki Andreas Egenolf 05.11.2024, 16:15 Uhr

i Zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Suzuki und einem VW an der A3-Anschlusstelle Diez kam es am Montag gegen 16.50 Uhr auf der L318 zwischen Görgeshausen und Nentershausen. Andreas Egenolf

Zu einem Zusammenstoß mitten im abendlichenFeierabendverkehr kam es am Montagabend zwischen Nentershausen und Görgeshausenauf der Landesstraße 318.

Eine 78-jährige Frau aus dem Westerwaldkreis war gegen 17 Uhr mit ihrem Suzuki auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Diez. An der Kreuzung mit der L318 bog die Westerwälderin, in deren Auto sich laut Polizeiangaben noch eine 79-Jährige als Beifahrerin befand, nach links in Richtung Nentershausen ab.

