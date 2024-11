Brillantes Konzert Vox Humana führt unter Christoph Rethmeier „Elias“ auf 25.11.2024, 17:00 Uhr

i Das Vox Humana Ensemble, der Chor des Evangelischen Dekanats Westerwald, harmonierte bei der Aufführung des Oratoriums Elias unter der Leitung von Christoph Rethmeier bestens mit den Solisten und dem Neuen Rheinischen Kammerorchester Köln. Röder-Moldenhauer

Mit der Aufführung des biblischen Meisterstücks von Felix Mendelssohn Bartholdy hat der Dekanatskantor ein Bravourstück hingelegt. Kaum, dass der letzte Ton des gewaltigen Musikwerks verklungen war, brandete minutenlanger Beifall auf.

Bravo! Was Dekanatskantor Christoph Rethmeier mit der Aufführung des biblischen Oratoriums Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy in der katholischen Kirche Mariä Heimsuchung Höhn gelungen ist, war gewaltig und emotional aufrüttelnd. Mit einem Laienchor sich an so ein Mammutwerk zu wagen, dazu bedarf es Mut – und harte Probearbeit.

