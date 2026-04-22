Standort noch unklar Vorheriger Roundabout-Pächter plant Neustart im Sommer Thorsten Ferdinand 22.04.2026, 08:00 Uhr

i Noch prangt das R für den Namen "Roundabout" an der Fassade des Betriebs in Montabaur. Künftig soll das dortige Restaurant "Masa" heißen und von neuen Pächtern geführt werden. Thorsten Ferdinand

Von 2019 bis 2026 gab es im „Roundabout“ in Montabaur italienische Küche und Burger. Nun wurde der Betrieb neu verpachtet und wird zu einem Sushi-Restaurant umgebaut. Wir haben den ehemaligen Pächter Orhan Güroglu zu seinen Zukunftsplänen befragt.

Der mehrjährige Pächter des Roundabout in Montabaur, Orhan Güroglu, plant im Sommer einen geschäftlichen Neustart an einem anderen Standort. Das berichtet der Gastronom auf Anfrage unserer Zeitung. Wo genau sich der Betrieb künftig befinden wird, sei aber noch nicht klar, so Güroglu.







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