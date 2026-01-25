Zwei Autos kollidierten an der Kreuzung von K154 und K156 bei Obererbach. Ein Fahrer hatte laut Polizei die Vorfahrt des anderen nicht beachtet. An dieser Stelle hat es schon schlimmere Unfälle gegeben.
Lesezeit 1 Minute
Zwei Leichtverletzte hat es am Samstagvormittag bei einem Unfall zwischen Dreikirchen und Niedererbach gegeben. Ursache war laut Polizei, dass der Fahrer eines mit zwei Personen besetzten Autos an der Kreuzung der Kreisstraßen 154 und 156 die Vorfahrt eines Wagens, in dem ebenfalls zwei Menschen saßen, nicht beachtete.