Kreuzungsunfall bei Obererbach Vorfahrt missachtet – Zwei Menschen leicht verletzt Katrin Maue-Klaeser 25.01.2026, 16:30 Uhr

i An der Kreuzung der Kreisstraßen 154 und 156 zwischen Dreikirchen, Niedererbach und Obererbach hat es am Samstag, 24. Januar, einen Unfall gegeben, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden (Symbolfoto). Stefan Puchner/dpa. dpa

Zwei Autos kollidierten an der Kreuzung von K154 und K156 bei Obererbach. Ein Fahrer hatte laut Polizei die Vorfahrt des anderen nicht beachtet. An dieser Stelle hat es schon schlimmere Unfälle gegeben.

Zwei Leichtverletzte hat es am Samstagvormittag bei einem Unfall zwischen Dreikirchen und Niedererbach gegeben. Ursache war laut Polizei, dass der Fahrer eines mit zwei Personen besetzten Autos an der Kreuzung der Kreisstraßen 154 und 156 die Vorfahrt eines Wagens, in dem ebenfalls zwei Menschen saßen, nicht beachtete.







