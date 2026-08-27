Schon seit Jahren wird über den Abriss der alten Augst-Halle in Neuhäusel diskutiert, um Platz für ein neues Feuerwehrhaus zu schaffen. Nun gibt es neue Entwicklungen.
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Die Ortsgemeinden in der Augst werden vorerst keine neue Turnhalle bauen, um Ersatz für die marode Augst-Halle zu schaffen. Auf diese Entscheidung haben sich die Gemeindespitzen aus Neuhäusel, Eitelborn, Simmern und Kadenbach verständigt, nachdem sich die finanzielle Situation der Kommunen in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert hat.