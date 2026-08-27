Ortsgemeinden haben kein Geld
Vorerst keine neue Turnhalle für Sportler in der Augst
Die alte Augst-Halle ist in einem schlechten Zustand und soll abgerissen werden, um Platz für ein neues Feuerwehrhaus zu schaffe
Die alte Augst-Halle ist in einem schlechten Zustand und soll abgerissen werden, um Platz für ein neues Feuerwehrhaus zu schaffen.
Thorsten Ferdinand

Schon seit Jahren wird über den Abriss der alten Augst-Halle in Neuhäusel diskutiert, um Platz für ein neues Feuerwehrhaus zu schaffen. Nun gibt es neue Entwicklungen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Ortsgemeinden in der Augst werden vorerst keine neue Turnhalle bauen, um Ersatz für die marode Augst-Halle zu schaffen. Auf diese Entscheidung haben sich die Gemeindespitzen aus Neuhäusel, Eitelborn, Simmern und Kadenbach verständigt, nachdem sich die finanzielle Situation der Kommunen in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert hat.
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