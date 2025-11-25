Diskussion im Stadtrat Vorerst gibt’s keinen Kunstrasenplatz in Bad Marienberg 25.11.2025, 08:00 Uhr

i Der Tennenplatz in Bad Marienberg ist in die Jahre gekommen (hier ein Archivfoto). An dem maroden Zustand wird sich auch 2026 nichts ändern. Der Stadtrat möchte abwarten, bis die Finanzierung für die Umwandlung in einen Kunstrasenplatz gesichert ist. Röder-Moldenhauer

Der dritte Anlauf für einen Kunstrasenplatz in Bad Marienberg muss warten: Derzeit ist dem Stadtrat das Projekt zu unsicher, weil der TuS seinen Eigenanteil noch nicht finanzieren kann.

Die Fußballer vom TuS Bad Marienberg müssen weiter auf einen neuen Sportplatz warten: Bei einer Enthaltung hat der Stadtrat beschlossen, 2026 kein Geld für die Umwandlung des alten Tennenplatzes in einen Kunstrasen in den Haushalt einzustellen.Der Entscheidung war eine rege Diskussion vorausgegangen.







