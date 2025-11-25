Vorerst gibt’s keinen Kunstrasenplatz in Bad Marienberg

Der dritte Anlauf für einen Kunstrasenplatz in Bad Marienberg muss warten: Derzeit ist dem Stadtrat das Projekt zu unsicher, weil der TuS seinen Eigenanteil noch nicht finanzieren kann.
Die Fußballer vom TuS Bad Marienberg müssen weiter auf einen neuen Sportplatz warten: Bei einer Enthaltung hat der Stadtrat beschlossen, 2026 kein Geld für die Umwandlung des alten Tennenplatzes in einen Kunstrasen in den Haushalt einzustellen.Der Entscheidung war eine rege Diskussion vorausgegangen.