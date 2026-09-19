Für rund 40 Millionen Euro errichtet das Unternehmen Schütz an der BASF in Ludwigshafen ein Produktionswerk und Logistikzentrum. Dafür kommen nicht nur in Selters gefertigte Anlagen und Maschinen zum Einsatz, sondern auch Westerwälder Baufirmen.
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Das Selterser Unternehmen Schütz hat mit symbolischen ersten Spatenstichen in Ludwigshafen den Bau eines hochmodernen Produktionswerks und Logistikzentrums für Intermediate Bulk Container (IBC) am BASF-Standort begonnen. Das war der Startschuss für ein Projekt mit einer Investitionssumme von mehr als 40 Millionen Euro.