Schütz baut in Ludwigshafen Vor Tor 12 der BASF arbeiten Westerwälder Firmen mit Markus Müller 19.09.2026, 12:00 Uhr

i So soll das hochmoderne Produktionswerk und Logistikzentrum von Schütz am BASF-Standort in Ludwigshafen schon im Sommer 2027 aussehen. Markus Müller

Für rund 40 Millionen Euro errichtet das Unternehmen Schütz an der BASF in Ludwigshafen ein Produktionswerk und Logistikzentrum. Dafür kommen nicht nur in Selters gefertigte Anlagen und Maschinen zum Einsatz, sondern auch Westerwälder Baufirmen.

Das Selterser Unternehmen Schütz hat mit symbolischen ersten Spatenstichen in Ludwigshafen den Bau eines hochmodernen Produktionswerks und Logistikzentrums für Intermediate Bulk Container (IBC) am BASF-Standort begonnen. Das war der Startschuss für ein Projekt mit einer Investitionssumme von mehr als 40 Millionen Euro.







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