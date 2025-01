Wahlkampf in Montabaur Vor Hofreiter-Besuch: Unbekannter beschmiert Eingang 16.01.2025, 17:46 Uhr

i In der Nacht vor dem Auftritt des Grünen-Politikers in Montabaur wurde der Eingangsbereich des Veranstaltungsorts beschmiert. Butscheike

Vor dem Wahlkampfauftritt des Grünen Anton Hofreiter in Montabaur waren im Internet Störungen durch Eierwerfer angekündigt worden. Dazu kam es am Donnerstag nicht. Es gab allerdings einen anderen Zwischenfall vor der Veranstaltung.

In der Nacht vor dem Besuch des Grünen Anton Hofreiter in Montabaur hat ein bislang unbekannter Täter den Eingangsbereich des Veranstaltungsorts beschmiert. In großen Buchstaben stand das Wort „Kriegstreiber“ an der Tür. Weitere Farbschmierereien wurden auf dem Boden hinterlassen.

