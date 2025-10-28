Unglück in Höhr-Grenzhausen Vor 50 Jahren: Zwei Männer sterben bei Arbeitsunfall Hans-Peter Metternich 28.10.2025, 20:00 Uhr

i Am 30. Oktober 1975 berichtete unsere Zeitung über einen Brand in der Kunststoffaufbereitung der Steuler-Industriewerke in Höhr-Grenzhausen. Die menschliche Tragödie war zur Zeit der Meldung wohl noch nicht bekannt. Heinz Ewald

Uwe Heuser verlor durch einen Arbeitsunfall in den Steuler-Industriewerken in Höhr-Grenzhausen vor genau 50 Jahren zwei Freunde und Kollegen. Anlässlich des Jahrestages ruft er das tödliche Schicksal der Männer in Erinnerung.

Am 29. Oktober jährt sich ein schwerer Arbeitsunfall in Höhr-Grenzhausen, im Gebäude des Säurebaulabors der Steuler-Industriewerke, zum fünfzigsten Mal. Damals waren zwei Gas- und Wasserinstallateure der Firma Hermann Corzilius aus Höhr-Grenzhausen dabei, ihrer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, als es im Laufe des Morgens zu einer folgenschweren Explosion kam.







