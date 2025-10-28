Uwe Heuser verlor durch einen Arbeitsunfall in den Steuler-Industriewerken in Höhr-Grenzhausen vor genau 50 Jahren zwei Freunde und Kollegen. Anlässlich des Jahrestages ruft er das tödliche Schicksal der Männer in Erinnerung.
Am 29. Oktober jährt sich ein schwerer Arbeitsunfall in Höhr-Grenzhausen, im Gebäude des Säurebaulabors der Steuler-Industriewerke, zum fünfzigsten Mal. Damals waren zwei Gas- und Wasserinstallateure der Firma Hermann Corzilius aus Höhr-Grenzhausen dabei, ihrer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, als es im Laufe des Morgens zu einer folgenschweren Explosion kam.