Ob schulische Integration, erste Gehversuche im Internet oder vieles mehr – das damals noch junge Jahrtausend bescherte den Westerwäldern im August 2000 so manche Neuerung.

1 Die Gesellschaft für Heimatkunde (GfH) im Westerwaldverein nutzt jetzt das World Wide Web. Übers Internet können Interessierte viel Wissenswertes über die Heimat erfahren. Damit hat die Technik der Zukunft beim Stöbern in der Vergangenheit Einzug gehalten. Die GfH platzierte eine umfangreiche Selbstdarstellung im Internet. Interessierte Nutzer können sich Karteikarten und Fragebögen ausdrucken, finden für ihr Interessengebiet die richtigen Ansprechpartner und werden über den Zeitpunkt der nächsten Exkursionen informiert. Die moderne Technik erlaubt der GfH damit eine breite Öffentlichkeitswerbung.

i Dieses Holzhaus ist jetzt das Vereinsheim der etwa 150 Spieler des Tennisclubs Kadenbach. Rena Lehmann

2Mit viel Eigeninitiative hat der Tennisclub (TC) Kadenbach ein schmuckes Vereinsheim geschaffen. Der TC „wohnt“ jetzt in einem Holzhaus mit urigem Gemeinschaftsraum. In den 14 Jahren seines Bestehens war der TC beinahe heimatlos. Nur ein kleiner Geräteschuppen diente den Mitgliedern als Unterstand. „Drei Jahre lang haben die TC’ler gespart, um im März 2000 mit dem Bau des Gemeinschaftshauses beginnen zu können. Da wir den Innenausbau in Eigenarbeit geleistet haben, kamen wir mit 140.000 Mark hin“, erklärt der Vorsitzende Werner Mäurer. Das engagierte Leute am Werk waren, ist offensichtlich: Das Haus bietet gemütliche Sitzecken, eine Theke aus Holz und komfortable Duschen.

3 Wer ist der mächtigste Bänker im Westerwaldkreis? „Toni Alt“ würden die meisten wohl antworten, doch der ist kürzlich überholt worden: Ferdi Schmitz (48) aus Niederelbert ist seit einer Fusion Vorstandsvorsitzender der drittgrößten Genossenschaftsbank Deutschlands, der Sparda-Bank Südwest. Bilanzsumme 12 Milliarden Mark. Interessant ist der Werdegang des 48-Jährigen, der es mit „nur“ Mittlerer Reife über eine Banklehre und dem Steuerberaterexamen bis an die Spitze geschafft hat. Der gebürtige Wirgeser, der durch Heirat nach Niederelbert kam, fühlt sich seiner Heimat sehr verbunden. So arbeitet er im Vorstand des Gesangvereins, ebenso im Gemeinderat. Weil Schmitz bekennender Westerwälder ist, gibt er zu, dass er sein Augenmerk häufig auf den Norden des Landes gerichtet hat: „Ich sehe mit besonderer Freude, dass die Geschäftsstelle in Montabaur eine der erfolgreichsten im Land ist.“

i Beweis einer internationalen Freundschadt: Wolfgang Zirfas (Nauort) und Kaddour Jean Derrar (Condette sur mer) unterstreichen die Partnerschaft mit der Einweihung des Condetter Platzes in Nauort. Gemeinde Nauort

4In Nauort gibt es jetzt einen „Condetter Platz“. Dieser Treffpunkt der Freundschaft wird den Partnern aus Condette sur mer in der Normandie, die seit nunmehr neun Jahren mit der Nauorter Bevölkerung eine deutsch-französische Partnerschaft pflegen, in einem kleinen Festakt gewidmet. Seit Bestehen der internationalen Freundschaft gab es jedes Jahr im Wechsel einen Besuch in der befreundeten Gemeinde. In Nauort werden die Begegnungen von dem Deutsch-Französischen Freundeskreis Nauort-Condette organisiert, an der Spitze Anja Wirtz aus Caan und Heide Hennig aus Sessenbach. Bei dem Festakt stellt Ortsbürgermeister Wolfgang Zirfas die zwischenmenschlichen Beziehungen der Bürger in den Vordergrund.

5Es ist normal verschieden zu sein. Im Westerwaldkreis gehen die ersten vier beeinträchtigen Kinder in eine Regelschule. Ein Novum für den Kreis. Dass zwei Kinder die Elsoffer und zwei die Hachenburger Grundschule besuchen, ist der Initiative ihrer Eltern zu verdanken, die die vier nicht ganztags in eine Sonderschule schicken und von ihren bisherigen Kindergartenfreunden trennen wollten. Bei der Einschulung in der Lasterbach-Grundschule in Elsoff begrüßen Lehrer und Schüler die neuen ABC-Schützen. „Wir haben eine Herausforderung zu meistern, doch es ist eine Chance für alle, auch für nicht behinderte Schüler“, sagt der Elsoffer Schulleiter Walter Wollweber.