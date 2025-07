Eine Auszeichnung für den Campingplatz am Dreifelder Weiher, ein Umzug der Grundschüler von Niederahr in ihre neue Schule und die Fusion zweier Wehren - das bewegte unsere Leser vor 25 Jahren, wie ein Blick ins Archiv zeigt.

Ein Blick in unser Archiv zeigt, dass vor 25 Jahren so einiges los war. Unter anderem ging es um die Privatisierung der Museen in Hachenburg und Höhr-Grenzhause und die Feuerwehren aus Wied und Höchstenbach standen vor der Fusion.

7. Juli: Nach monatelangem heftigem politischem Schlagabtausch ist jetzt ein Schlussstrich unter die Diskussion um die Privatisierung der Kreismuseen in Hachenburg und Höhr-Grenzhausen gezogen worden. Landrat Peter Paul Weinert und Joachim Hemme (Kreisvolkshochschule) unterzeichnen den Kontrakt, der die Trägerschaft des Landschaftsmuseums und des Keramikmuseums durch die „Museen im Westerwald GmbH“ besiegelt. Der Vertrag ist auf fünf Jahre ausgelegt und überträgt mit Ablauf des 31. Juli die organisatorische und konzeptionelle Verantwortung auf die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Kreisvolkshochschule. Federführend ist deren Leiter Joachim Hemme. Die Museumsgebäude und die Ausstellungsstücke bleiben Eigentum des Westerwaldkreises, auf dessen finanziellen Zuschuss die Museen auch künftig zwingend angewiesen sind. 1,5 Millionen Mark werden jährlich an die GmbH überwiesen.

i Schulleiterin Edith Mose und VG-Chef Jürgen Paulus sind stolz auf das gelungene Werk, die neue Grundschule in Niederahr. Grundschule Niederahr

7. Juli: Nach den Sommerferien ziehen die Grundschüler von Niederahr um. Die neue Schule am Ortsrand in der Nähe von Mehrzweckhalle und Sportanlagen ist so gut wie fertig. Sogar Tische und Stühle stehen schon im von Feldern und Wiesen umgebenen schmucken Gebäude. Die Niederahrer Grundschulleiterin Edith Mose, Schulsekretärin Inge Jeuk und Hausmeister Helmut Schmidt sind auch in den Ferien kräftig am Werk. Der VG-Chef Jürgen Paulus, der Vizechef des Wallmeroder Bauamtes Manfred Krämer und Baubetreuer Alfred Wengenroth sind stolz auf das gelungene Werk. Das Projekt kostet rund 2,25 Millionen Mark. Davon trägt das Land 1,21 Millionen, der Kreis 203.000 Mark. Den Eigenanteil der VG in Höhe von 825.000 Mark hat die Sitzgemeinde vorfinanziert.

i Es ist ein historischer Augenblick: Bejubelt von rund 200 Menschen macht am 10. Juli um 5.44 Uhr der erste Regionalzug auf seiner planmäßigen Fahrt von Siershahn nach Limburg am neuen ICE-Bahnhof in Montabaur Halt. Foto Mirco Moskopp

11. Juli: Es ist ein historischer Augenblick: Bejubelt von rund 200 Menschen macht am 10. Juli um 5.44 Uhr der erste Regionalzug auf seiner planmäßigen Fahrt von Siershahn nach Limburg am neuen ICE-Bahnhof in Montabaur Halt. In der Bahnhofshalle drängen sich Fahr- und Zaungäste zwischen Mitgliedern des Montabaurer Stadtrates und den Eschelbacher Bürgern, in dessen Gemarkung der Bahnhof liegt. Die haben sich vorgenommen, die Ankunft des ersten Zuges am ICE-Bahnhof zu einem Fest zu machen. Frauen des Stadtteiles haben Hunderte Brötchen belegt und an langen Tischen in der Bahnhofshalle ein appetitliches Frühstück arrangiert. Musikalisch wird der Zug vom Eschelbacher Gesangverein und vom Musikverein Holler begrüßt.

18. Juli: Die Feuerwehren aus Wied und Höchstenbach stehen vor der Fusion. Beide Seiten haben nach intensiver Diskussion dem Zusammenschluss zugestimmt. Für die Aktiven aus Wied gibt es sozusagen ein vorgezogenes „Hochzeitsgeschenk“, ein nagelneues Löschfahrzeug. „Eine stattliche Mitgift“. So sieht die Wieder Orstbürgermeisterin Gabriele Hachenberg halb scherzhaft das neue TSF der Freiwilligen Feuerwehr Wied. Sie würdigt den Einsatz der Aktiven für das Dorfleben. Ausgangspunkte für die Fusionspläne seien seitens der VG Hachenburg zum einen die bevorstehenden Investitionen, zum andern die langfristige Sicherung einer schlagkräftigen Feuerwehrtruppe im Bereich Wied/Höchstenbach, gewesen, sagt der VG-Chef Peter Klöckner. Der Höchstenbacher Ortsbürgermeister Jürgen Otto nennt die Fusion „zukunftsweisend“.

i Der strahlende Besitzer Willi Schneider, dessen Campingplatz Haus am See vom ADAC ausgezeichnet wurde. Maja Wagener

20. Juli: Etwa 48.000 Campingplätze gibt es in Europa. Davon wurden im Jahr 2000 genau 646 vom ADAC ausgezeichnet. Einer davon ist der Campingplatz „Haus am See“ am Dreifelder Weiher, den die Familie Schneider in der zweiten Generation familiär und freundlich führt. Besitzer Willi Schneider strahlt, als er von der Auszeichnung erfährt. Vier Tage lang hatten „vermeintliche Urlauber“, die sich am Ende als Kontrolleure auswiesen, die Anlagen inspiziert. Besonders lobt der ADAC bei seiner Bewertung die Hilfsbereitschaft der Betreiber und die Sauberkeit der sanitären Anlagen.