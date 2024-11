"TersenVäle" feiert in Sport- und Kulturhalle Holler Geburtstag - Seit 2004 vermittelt die Initiative Spaß an Büchern Vor 20 Jahren legten die rührigen Väter los Hans-Peter Metternich 27.10.2024, 15:43 Uhr

i Am Freitag und Samstag präsentierte die Gruppe „TersenVäle“ in der Sport- und Kulturhalle Holler an zwei Abenden unter dem Motto „Für Euch nur das Beste“ ein unterhaltsames Programm. Dabei haben einmal mehr (von links) Gottfried Meyer, Harald Gordetzki, Karl Wiedemann, Dietmar Eisenhuth, Thomas Hutzschenreuter, Volker Illenseer und Felix Wilhelmi bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. Foto: Hans-Peter Metternich Hans-Peter Metternich

Holler. Am Freitag und Samstag präsentierte die Gruppe „TersenVäle“ in Holler in der Sport- und Kulturhalle an zwei Abenden unter dem Motto „Für Euch nur das Beste“ ein reichlich unterhaltsames Programm. Um es gleich vorweg zu sagen: Bei der jüngsten Vorführung am Freitag (als sich die WZ mitamüsieren durfte), haben Gottfried Meyer, Harald Gordetzki, Karl Wiedemann, Dietmar Eisenhuth, Thomas Hutzschenreuter, Volker Illenseer und Felix Wilhelmi, allesamt keine gelernten Schauspieler, aber mit sichtlicher Spielfreude agierend, bei den Fans der illustren Gruppe ins Schwarze getroffen. Der Achte im Bunde, Joachim Schneider, fehlte an dem Abend, denn Corona hatte ihn außer Gefecht gesetzt.

Was verbirgt sich hinter dem außergewöhnlich anmutenden Namen TersenVäle? Ruth Kowski-Meyer hat es uns verraten. Ziel: Kinder singen und lesen „Es ist jetzt 20 Jahre her, als einige Väter es sich zur Aufgabe gemacht haben, Kinder in Holler ans Lesen und an das Singen heranzuführen.

