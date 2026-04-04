Von Siershahn nach Wirges Vor 100 Jahren begann Geschichte des Möbelhauses Neust Hans-Peter Metternich 04.04.2026, 12:00 Uhr

i Sie haben gut lachen, die Seniorchefs und die aktuellen geschäftsführenden Gesellschafter von Möbel Neust: In diesem Jahr kann das florierende Familienunternehmen den 100. Geburtstag feiern. Das Foto zeigt von links Eva Neust-Haßenpflug, Heinz Neust, Patrick Neust, Günter Neust und dessen Ehefrau Gabi. Hans-Peter Metternich

Was als kleiner Handwerksbetrieb für Matratzenreparatur in Siershahn begann, ist heute ein überregional bekanntes Möbelhaus in Wirges. Zum 100. Geburtstag von Möbel Neust haben wir in die Geschichtsbücher des erfolgreichen Familienbetriebs geschaut.

Das hätte sich Egidius Neust nicht träumen lassen, dass seine kleine Polsterei in Siershahn 100 Jahre später als Möbelhaus in Wirges weit über den Westerwald hinaus bekannt sein würde – mit vielen Tausend Möbelstücken auf 25.000 m²Ausstellungsfläche.







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