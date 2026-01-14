Uraufführung in Montabaur Von zwei musikalischen Leidenschaften zur Weltpremiere Hans-Peter Metternich 14.01.2026, 12:00 Uhr

i Beim Neujahrskonzert des Konzertorchesters Koblenz in Montabaur gab es neben bester Musik auch eine Welturaufführung. Judith Höhn-Engers intonierte das eigens für sie von dem Komponisten Guido Rennert komponierte Stück „Quick Mix“ für Tenorsaxophon-Solo. Hans-Peter Metternich

Eine leidenschaftliche Saxofonistin, ein Komponist, ein Instrument – freundschaftlich verbindend. Nun stellte die Solistin ein eigens für sie komponiertes Musikstück im Rahmen eines Konzertes mit dem Koblenzer Konzertorchester in Montabaur vor.

Das Konzertorchester Koblenz hat am ersten Januarsonntag das neue Jahr in der Stadthalle von Montabaur mit dem berauschenden Konzert begrüßt (wir berichteten). Neben Musik vom Feinsten gab es an dem Sonntag auch eine Welturaufführung. Es ist bekannt, dass der Komponist Guido Rennert, ein Kollege des Dirigenten Christoph Engers, eine enge Verbindung zu dem Konzertorchester Koblenz pflegt, das schon etliche Werke von Rennert, die eigentlich für ...







