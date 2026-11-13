Westerwälder Wochenendkolumne Von Milchkannen und Wasserflaschen Markus Müller 13.11.2026, 16:00 Uhr

i Der ehemalige Wild- und Freizeitparkt in Gackenbach erlebt derzeit als Wildpark Westerwald eine gelungene Wiederbelebung. Aber auch die Hinweisschilder an den Straßen müssten dringend mal renoviert und aktualisiert werden. Markus Müller

Markus Müller wirft in seiner Wochenkolumne dieses Mal einen Blick in die Geschichte und ihre Geschichten. Dabei zeigt sich: Manchmal ist es schön, wenn Dinge wiederkehren, bei anderen müssen alle Sorge dafür tragen, dass sie nie wieder geschehen.

Diese Woche wurde schon vielfach an den Schrecken der Reichspogromnacht vor 88 Jahren erinnert, während der auch im Westerwald viele jüdische Mitbürger terrorisiert wurden. Und an diesem Sonntag wird auch wieder in vielen Orten des Westerwalds beim Volkstrauertag der Opfer von Kriegen und Gewalt gedacht.







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