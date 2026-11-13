Markus Müller wirft in seiner Wochenkolumne dieses Mal einen Blick in die Geschichte und ihre Geschichten. Dabei zeigt sich: Manchmal ist es schön, wenn Dinge wiederkehren, bei anderen müssen alle Sorge dafür tragen, dass sie nie wieder geschehen.
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Diese Woche wurde schon vielfach an den Schrecken der Reichspogromnacht vor 88 Jahren erinnert, während der auch im Westerwald viele jüdische Mitbürger terrorisiert wurden. Und an diesem Sonntag wird auch wieder in vielen Orten des Westerwalds beim Volkstrauertag der Opfer von Kriegen und Gewalt gedacht.