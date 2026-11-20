Westerwälder Wochenendkolumne Von Laternen und einem alten Milchbock Markus Müller 20.11.2026, 16:00 Uhr

i In vielen Städten und Gemeinden an der ligurischen Küste in Italien wurden gleich zuhauf die glaslosen LED-Straßenlaternen montiert, die auch jetzt die Verbandsgemeinde Montabaur „verschönern". Elias Müller

Mit den neuen, aber auf alt getrimmten Straßenlaternen in der Verbandsgemeinde Montabaur wird unser Kolumnist Markus Müller nicht warm. Deshalb greift er das Thema auch in diesem Wochenrückblick noch einmal auf. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Manche, vor allem auch schreckliche Dinge, haben einen schon in der Kindheit beschäftigt – und lassen einen dann ein ganzes Leben nicht mehr los. Daran wurde ich erinnert, als ich anlässlich des Jubiläums des Kirchenchores jetzt in meinem Geburtsort Niedererbach und in seiner Kirche war, die imposant auf einem Felsen über dem Dorf thront und der heiligen Katharina von Alexandrien geweiht ist.







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