Landschaftsmuseum Westerwald Von goldenen Beinen und historischen Hobeln 22.05.2026, 20:17 Uhr

i Kleine und große Besucher konnten an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen. Röder-Moldenhauer

Am Internationalen Museumstag war im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg eine Menge los.

Am Internationalen Museumstag hat es im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg viel zu erleben und zu entdecken gegeben. „Unter den bewundernden Blicken kleiner und großer Besucher öffneten sich sonst verschlossene Türen, und es traten Bereiche des Museumsdorfes zutage, die sonst nicht begehbar oder einsehbar sind“, berichtet das Museum in einem Pressetext: „Depots auf den Speichern der Museumshäuser mit alten Werkzeugen, Geschirr und ...







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